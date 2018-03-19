Депутатам заборонять ходити у Верховну Раду зі зброєю. ВІДЕО

Після заяви генпрокурора про ймовірний кривавий теракт, У Верховній Раді всерйоз мізкують над безпекою. Хочуть, щоб народні депутати на вході до парламенту здавали зброю! Таку ініціативу озвучив спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Він оперативно зареєстрував законопроект і якщо за нього проголосують, вже з 21 березня у Верховну Раду депутатів не пускатимуть зі зброєю.