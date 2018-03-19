У Львові Тараса Гниду затримали на хабарі у 105 000 гривень. ВІДЕО

На недобросовісному виконанні своїх обов’язків поліцейські затримали голову Залізничної районної адміністрації міста Львів Тараса Гниду. Він, за їхніми словами, часто отримував підношення від місцевих підприємців за, так би мовити, лояльність. Крім того, не гребував брати чималі хабарі і за працевлаштування окремих громадян до органів місцевого самоврядування. Певно, оточував себе собі подібними. Більше дивіться у огляді.

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