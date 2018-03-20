У Києві пролунав вибух у багатоповерховому будинку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві пролунав вибух у багатоповерховому будинку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
В поліції додають, власник квартири не постраждав. Зараз з ним спілкуються правоохоронці, аби дізнатися, хто приходив до нього.
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