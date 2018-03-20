Правозахисники вимагають скасувати е-декларації для антикорупціонерів. ВІДЕО
Правозахисники вимагають скасувати е-декларації для антикорупціонерів. ВІДЕО
Активісти вимагають від влади терміново скасувати е-декларування для громадських антикорупційних активістів. Все тому, що згідно прийнятих у 2017 році законів, вони наразі мають це зробити до 1 квітня. Опісля за неподачу декларації чи суттєві помилки у ній наступає кримінальна відповідальність. Цю дату правозахисники вже встигли охрестити відкриттям сезону полювання на активістів. Більше у сюжеті.
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