Правозахисники вимагають скасувати е-декларації для антикорупціонерів. ВІДЕО

Правозахисники вимагають скасувати е-декларації для антикорупціонерів. ВІДЕО

06:17 20.03.2018

Активісти вимагають від влади терміново скасувати е-декларування для громадських антикорупційних активістів. Все тому, що згідно прийнятих у 2017 році законів, вони наразі мають це зробити до 1 квітня. Опісля за неподачу декларації чи суттєві помилки у ній наступає кримінальна відповідальність. Цю дату правозахисники вже встигли охрестити відкриттям сезону полювання на активістів. Більше у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
20.03.2018 | 00:00
У Львові Тараса Гниду затримали на хабарі у 105 000 гривень. ВІДЕО
У Львові Тараса Гниду затримали на хабарі у 105 000 гривень. ВІДЕО
19.03.2018 | 23:15
Депутатам заборонять ходити у Верховну Раду зі зброєю. ВІДЕО
Депутатам заборонять ходити у Верховну Раду зі зброєю. ВІДЕО
19.03.2018 | 22:45
На Київщині покарали живодера після обурення у соцмережах. ВІДЕО
На Київщині покарали живодера після обурення у соцмережах. ВІДЕО
19.03.2018 | 22:15
У Бердянську невідомі обстріляли автобус із пасажирами. ВІДЕО
У Бердянську невідомі обстріляли автобус із пасажирами. ВІДЕО
19.03.2018 | 21:45
За жорстоке побиття журналістки «Нового каналу» ніяк не можуть засудити підозрюваного. ВІДЕО
За жорстоке побиття журналістки «Нового каналу» ніяк не можуть засудити підозрюваного. ВІДЕО
19.03.2018 | 21:15
Повернення зими в Україні посеред березня. ВІДЕО
Повернення зими в Україні посеред березня. ВІДЕО
19.03.2018 | 20:45
Порошенко назвав результати виборів в окупованому Криму «фількіною грамотою». ВІДЕО
Порошенко назвав результати виборів в окупованому Криму «фількіною грамотою». ВІДЕО
19.03.2018 | 20:20
У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. ВІДЕО
У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. ВІДЕО
19.03.2018 | 19:50
У Києві судитимуть парочку, яка труїла людей снодійним та грабувала. ВІДЕО
У Києві судитимуть парочку, яка труїла людей снодійним та грабувала. ВІДЕО
19.03.2018 | 19:04
В Одесі поліція розкрила безжальне вбивство молодої жінки. ВІДЕО
В Одесі поліція розкрила безжальне вбивство молодої жінки. ВІДЕО
19.03.2018 | 11:40
На Одещині затримані викрадачі людини, які вимагали викуп у 200 тис. доларів. ВІДЕО
На Одещині затримані викрадачі людини, які вимагали викуп у 200 тис. доларів. ВІДЕО
19.03.2018 | 09:02
У Запорізькій області двома бандами домушників стало менше. ВІДЕО
У Запорізькій області двома бандами домушників стало менше. ВІДЕО
18.03.2018 | 22:30
У Львові під час пожежі знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті. ВІДЕО
18.03.2018 | 22:00
Депутати хочуть дозволити дітям, позбавленим батьківського піклування, вступати у виші без ЗНО. ВІДЕО
Депутати хочуть дозволити дітям, позбавленим батьківського піклування, вступати у виші без ЗНО. ВІДЕО
18.03.2018 | 21:45
Лікарська помилка: хто відповідатиме за смерть пацієнта? ВІДЕО
Лікарська помилка: хто відповідатиме за смерть пацієнта? ВІДЕО
18.03.2018 | 21:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник
Рубана конспірологія замість дієвого закону
13.03.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
8 березня – міжнародне свято, в якому немає нічого комуністичного
07.03.2018
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Дії правоохоронців під час розгону активістів під Радою – абсолютно виправдані!
07.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи заслуговують на кримінальне покарання ті громадяни, які допомагали в проведенні російських виборів в Криму?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.