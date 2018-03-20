У Києві судитимуть солодку парочку клофелінщиків. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Києві судитимуть солодку парочку клофелінщиків. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

06:30 20.03.2018

Чоловік був неодноразово судимий за грабіж та за втягнення дітей у злочинну діяльність. Кримінальне провадження відкрито за двома статями: грабіж та розбій. В поліції кажуть, досудове розслідування вже завершили. Обвинувачення відправили до суду. Кажуть, зловмисники вже під вартою.

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