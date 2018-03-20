Київська поліція вдруге за півроку затримала авторитета на прізвисько Професор. ВІДЕО

«Злодія у законі» у вересні минулого року примусово видворили за межі України із забороною в’їзду на три роки. Невдовзі зловмисник незаконно повернувся у столицю, де найбільше уваги планував «приділити» автомобільним крадіям.

Столичні оперативники постійно працюють над припиненням діяльності організованих злочинних груп та злочинних організацій на території Києва та області. Тож, отримавши оперативну інформацію про перебування в Україні «злодія у законі» на прізвисько «Професор», відразу почали відпрацювання. Поліцейські уже знали, що 26-річний уродженець Грузії, який постійно живе у Туреччині, був коронований у 2013 році у одній із південних країн.

«Оперативним шляхом ми встановили, що під час перебування на території України «злодій у законі» організовував так звані «сходки» для перерозподілу сфер впливу у кримінальному світі. При цьому «Професора» найбільше цікавили групи крадіїв автомобілів та особи, які займалися крадіжками з транспортних засобів на території Києва та Кропивницького. Також він приділяв увагу залученню до незаконної діяльності молоді», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

У вересні 2017 року уродженця Грузії уже затримували працівники столичного карного розшуку і примусово видворили у Туреччину. В аеропорту молодик радісно посміхався оперативникам, які його супроводжували. А наприкінці року він порушив рішення щодо заборони в’їзду на територію нашої держави і під іншим прізвищем незаконно перетнув кордон.

Тож правоохоронці вдруге супроводили «Професора» до літака, яким він попрямував до Стамбула. Зараз вирішується питання щодо заборони його в’їзду на територію України строком на три роки.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві