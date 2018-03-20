На Кіровоградщині поліцейські довели бійця АТО до суїциду. ВІДЕО

На Кіровоградщині поліцейські довели бійця АТО до суїциду, саме так кажуть родичі загиблого. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як у колонії в Ужгороді знущаються над людьми та, як катують українців в окупованому Криму.