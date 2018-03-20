На Кіровоградщині поліцейські довели бійця АТО до суїциду. ВІДЕО
На Кіровоградщині поліцейські довели бійця АТО до суїциду. ВІДЕО
На Кіровоградщині поліцейські довели бійця АТО до суїциду, саме так кажуть родичі загиблого. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як у колонії в Ужгороді знущаються над людьми та, як катують українців в окупованому Криму.
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