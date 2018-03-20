На Житомирщині жорстоко побилися дві школярки. ВІДЕО
На Житомирщині жорстоко побилися дві школярки. ВІДЕО
Ці кадри швидко облетіли Ютуб, а потім і соцмережу Фейсбук. На відео двоє дівчат-підлітків влаштували спочатку затяту суперечку, а опісля і бійку. Одна звалила іншу на сніг, всілася зверху та з розмаху нагороджувала свою подругу гучними ляпасами. Решта дівчат лише заоохочували таку розправу та знімали все на мобільний телефон. Більше у сюжеті.
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