На Житомирщині жорстоко побилися дві школярки. ВІДЕО

На Житомирщині жорстоко побилися дві школярки. ВІДЕО

19:45 20.03.2018

Ці кадри швидко облетіли Ютуб, а потім і соцмережу Фейсбук. На відео двоє дівчат-підлітків влаштували спочатку затяту суперечку, а опісля і бійку. Одна звалила іншу на сніг, всілася зверху та з розмаху нагороджувала свою подругу гучними ляпасами. Решта дівчат лише заоохочували таку розправу та знімали все на мобільний телефон. Більше у сюжеті.

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