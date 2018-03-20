У Києві суд залишив Рубана під арештом. ВІДЕО

Підготовка терактів у центрі Києва, посягання на життя держслужбовців, сприяння так званій ДНР, захоплення державної влади, незаконне поводження зі зброєю. У цілому букеті злочинів підозрюють Володимира Рубана керівника центру звільнення полонених. В Апеляційному суді столиці йому оголосили нову підозру і залишили під арештом. За гратами він проведе найближчі два місяці. Ще на початку березня Володимира Рубана затримали на блокпості з арсеналом зброї. Сам підозрюваний своєї провини не визнає, каже, його підставили. Думав, що перевозить меблі.