У Києві суд залишив Рубана під арештом. ВІДЕО
У Києві суд залишив Рубана під арештом. ВІДЕО
Підготовка терактів у центрі Києва, посягання на життя держслужбовців, сприяння так званій ДНР, захоплення державної влади, незаконне поводження зі зброєю. У цілому букеті злочинів підозрюють Володимира Рубана керівника центру звільнення полонених. В Апеляційному суді столиці йому оголосили нову підозру і залишили під арештом. За гратами він проведе найближчі два місяці. Ще на початку березня Володимира Рубана затримали на блокпості з арсеналом зброї. Сам підозрюваний своєї провини не визнає, каже, його підставили. Думав, що перевозить меблі.
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