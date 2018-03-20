У Києві чоловік побив жінку молотком через мобільний телефон. ВІДЕО

Сталося це на вулиці Озерній в Оболонському районі столиці. Про напад поліції повідомили перехожі, які стали свідками злочину. Кажуть, не зогледілися навіть як чоловік підбіг до жінки та декілька разів гучно опустив їй молоток на голову. Одночасно намагався вирвати із рук у постраждалої сумку.

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