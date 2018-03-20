У Києві чоловік побив жінку молотком через мобільний телефон. ВІДЕО

У Києві чоловік побив жінку молотком через мобільний телефон. ВІДЕО

20:45 20.03.2018

Сталося це на вулиці Озерній в Оболонському районі столиці. Про напад поліції повідомили перехожі, які стали свідками злочину. Кажуть, не зогледілися навіть як чоловік підбіг до жінки та декілька разів гучно опустив їй молоток на голову. Одночасно намагався вирвати із рук у постраждалої сумку.

Більше в огляді надзвичайних подій про таке:

У Львові п’яні батьки влаштували дебош у кафе: дитину передали бабусі…

У Тернополі правоохоронці врятували самогубцю, який намагався стрибнути з вікна… 

У Черкасах врятували любителів зимової риболовлі…  

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Україна звинувачує у держзраді організаторів виборів президента Росії в Криму. ВІДЕО
Україна звинувачує у держзраді організаторів виборів президента Росії в Криму. ВІДЕО
20.03.2018 | 21:15
У Києві чоловік побив жінку молотком через мобільний телефон. ВІДЕО
У Києві чоловік побив жінку молотком через мобільний телефон. ВІДЕО
20.03.2018 | 20:45
У Києві суд залишив Рубана під арештом. ВІДЕО
У Києві суд залишив Рубана під арештом. ВІДЕО
20.03.2018 | 20:20
На Житомирщині жорстоко побилися дві школярки. ВІДЕО
На Житомирщині жорстоко побилися дві школярки. ВІДЕО
20.03.2018 | 19:45
На Кіровоградщині поліцейські довели бійця АТО до суїциду. ВІДЕО
На Кіровоградщині поліцейські довели бійця АТО до суїциду. ВІДЕО
20.03.2018 | 16:20
На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
20.03.2018 | 16:00
СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
20.03.2018 | 15:20
Київська поліція вдруге за півроку затримала авторитета на прізвисько Професор. ВІДЕО
Київська поліція вдруге за півроку затримала авторитета на прізвисько Професор. ВІДЕО
20.03.2018 | 14:00
У Черкасах бійці ДСНС врятували трьох необачних рибалок. ВІДЕО
У Черкасах бійці ДСНС врятували трьох необачних рибалок. ВІДЕО
20.03.2018 | 13:00
У Києві в багатоповерхівці пролунав вибух. ВІДЕО
У Києві пролунав вибух у багатоповерховому будинку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
20.03.2018 | 07:00
У Маріуполі сталася лобова ДТП з постраждалими. ВІДЕО
У Маріуполі сталася лобова ДТП з постраждалими. ВІДЕО
20.03.2018 | 06:45
У Києві судитимуть солодку парочку клофелінщиків. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві судитимуть солодку парочку клофелінщиків. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
20.03.2018 | 06:30
Правозахисники вимагають скасувати е-декларації для антикорупціонерів. ВІДЕО
Правозахисники вимагають скасувати е-декларації для антикорупціонерів. ВІДЕО
20.03.2018 | 06:17
У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
20.03.2018 | 00:00
У Львові Тараса Гниду затримали на хабарі у 105 000 гривень. ВІДЕО
У Львові Тараса Гниду затримали на хабарі у 105 000 гривень. ВІДЕО
19.03.2018 | 23:15
Депутатам заборонять ходити у Верховну Раду зі зброєю. ВІДЕО
Депутатам заборонять ходити у Верховну Раду зі зброєю. ВІДЕО
19.03.2018 | 22:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник
Рубана конспірологія замість дієвого закону
13.03.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
8 березня – міжнародне свято, в якому немає нічого комуністичного
07.03.2018
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Дії правоохоронців під час розгону активістів під Радою – абсолютно виправдані!
07.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи заслуговують на кримінальне покарання ті громадяни, які допомагали в проведенні російських виборів в Криму?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.