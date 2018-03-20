Україна звинувачує у держзраді організаторів виборів президента Росії в Криму. ВІДЕО

Вироби президента Російської Федерації пройшли й на українській території, окупованій. У Центральному виборчому комітеті РФ заявляють – Путін набрав у Криму і Севастополі більше 90 відсотків голосів. І, якщо голоси, які віддали кримські виборці за Володимира Путіна виключно на їх совісті. Причетних до організації виборів російського президента в Криму в Україні притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Покарання - до 15 років в’язниці. Звинувачення – державна зрада. Тепер же Україна передає Європейському Союзу список зі 140 людей, які були залучені до організації та проведення незаконних виборів.