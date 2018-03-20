На Волині селяни підняли бунт через будівництво багатоповерхівок. ВІДЕО

У селі Липини на Волинщині місцеві жителі вийшли на протест. Перекривши дорогу вимагали припинити будівництво багатоповерхівки на вулиці Марії Заньковецької. Спочатку люди мирились із думкою про нове сусідство. Та коли будівельники порозривали всі дороги, що не проїхати, не пройти, спокійно на це дивитись вже не могли.

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