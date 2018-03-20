На Чернігівщині десятикласник допоміг поліції затримати грабіжника. ВІДЕО
На Чернігівщині десятикласник допоміг поліції затримати грабіжника. ВІДЕО
Підліток фактично затримав злочинця, який був до всього озброєний, з ножем. Прогулюючись вулицею він почув крики про допомогу. Просто у центрі міста грабіжник, приставивши ніж до горла, забрав у містянина гроші та мобільний телефон … і втік. Дмитро ж, не вагаючись, пішов слідом за злочинцем. Потім подзвонив у поліцію та зорієнтував наряд патрульних на пошуки нападника.
Не тільки це…також в огляді Надія є дивіться….
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