В Івано-Франківську націоналісти зірвали лекцію. ВІДЕО
В Івано-Франківську націоналісти зірвали лекцію. ВІДЕО
Жінка…Журналістка чи журналіст? Адвокатка чи адвокат? Експертка чи експерт? В Івано-Франківську праворадикали зірвали лекцію про використання фемінітивів. Захід організувала літераторка Іванка Урда разом з громадськими активістами. Послухати їх до книгарні прийшло чимало людей. Та щойно усі зібралися, як увірвалися ще й непрохані гості. Почали перекрикувати спікерів і висловлювати свою думку про місце жінки в Україні.
|
20.03.2018 | 22:45
|
20.03.2018 | 22:15
|
20.03.2018 | 21:45
|
20.03.2018 | 21:15
|
20.03.2018 | 20:45
|
20.03.2018 | 20:20
|
20.03.2018 | 19:45
|
20.03.2018 | 16:20
|
20.03.2018 | 16:00
|
20.03.2018 | 15:20
|
20.03.2018 | 14:00
|
20.03.2018 | 13:00
|
20.03.2018 | 07:00
|
20.03.2018 | 06:45
|
20.03.2018 | 06:30
|
20.03.2018 | 06:17
-
- 1 з 981
- ››