В Івано-Франківську націоналісти зірвали лекцію. ВІДЕО

Жінка…Журналістка чи журналіст? Адвокатка чи адвокат? Експертка чи експерт? В Івано-Франківську праворадикали зірвали лекцію про використання фемінітивів. Захід організувала літераторка Іванка Урда разом з громадськими активістами. Послухати їх до книгарні прийшло чимало людей. Та щойно усі зібралися, як увірвалися ще й непрохані гості. Почали перекрикувати спікерів і висловлювати свою думку про місце жінки в Україні.