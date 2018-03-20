600 тисяч людей живуть немов у пеклі, адже їхні села біля лінії розмежування – місія ООН з прав людини. ВІДЕО
600 тисяч людей живуть немов у пеклі, адже їхні села біля лінії розмежування – місія ООН з прав людини. ВІДЕО
Купа запитань у представників місії ООН з прав людини і до українських суддів – чому останнім часом жодну людину, яка вбивала або била протестувальників на майдані не покарано. Чому складається враження, що влада потроху забуває, люди, які змушені жити по ту сторону конфлікту на Донбасі – громадяни України.
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600 тисяч людей живуть немов у пеклі, адже їхні села біля лінії розмежування – місія ООН з прав людини. ВІДЕО
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