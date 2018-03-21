У СБУ продовжують заперечувати існування таємних тюрем. ВІДЕО

Міжнародна правозахисна організація вкотре зробила заяву про таємні тюрми СБУ, в яких незаконно утримували людей. Правозахисники стверджують що люди які за їхнім твердженням у 2015-2016 роках опинялися в таємних тюрмах, в основному це непрацюючий слідчий ізолятор у Харкові, так і не можуть в нашій державі домогтися справедливості.