В Одесі судитимуть двох посадовців ДСНС через пожежу у дитячому таборі. ВІДЕО

Моторошна пожежа в одеському таборі «Вікторія». Через службове недбальство судитимуть двох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій. У прокуратурі Одеської області стверджують, - бездіяльність інспектора та керівника Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області призвела до пожежі, в якій загинули троє дітей. Подробиці у сюжеті.