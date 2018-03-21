В Одесі судитимуть двох посадовців ДСНС через пожежу у дитячому таборі. ВІДЕО
В Одесі судитимуть двох посадовців ДСНС через пожежу у дитячому таборі. ВІДЕО
Моторошна пожежа в одеському таборі «Вікторія». Через службове недбальство судитимуть двох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій. У прокуратурі Одеської області стверджують, - бездіяльність інспектора та керівника Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області призвела до пожежі, в якій загинули троє дітей. Подробиці у сюжеті.
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