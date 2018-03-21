У Харкові п’яний водій, тікаючи від поліції, вчинив ДТП із пораненими. ВІДЕО
У Харкові п’яний водій, тікаючи від поліції, вчинив ДТП із пораненими. ВІДЕО
У Харкові п’яний водій автомобіля «ВАЗ» влаштував справжній безлад на дорозі - одразу кілька ДТП. Першу аварію, за інформацією правоохоронців, кермувальник скоїв на вулиці Шевченка.
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600 тисяч людей живуть немов у пеклі, адже їхні села біля лінії розмежування – місія ООН з прав людини. ВІДЕО
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