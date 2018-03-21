У Львові п’яні батьки вчинили дебош у кафе: дитину передали бабусі. ВІДЕО

У культурній столиці України – Львові в одному із місцевих ресторанів вечеряло подружжя разом із своїм малолітнім сином. Все було добре, до тих пір, як на столі не опинився чек на суму трохи більше аніж 500 гривень. Люди, які у ресторані не лише смачно попоїли, а й добряче випили, почали поводитись агресивно, ба навіть відмовились сплатити рахунок.