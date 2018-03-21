У Тернополі правоохоронці врятували самогубця. ВІДЕО
У Тернополі правоохоронці врятували самогубця. ВІДЕО
У місті Тернопіль в один із буденних днів до поліції зателефонувала жінка. На тому кінці слухавки почулось: «мій чоловік хоче накласти на себе руки». Життя людини висіло на волосині.
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