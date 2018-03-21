У Черкасах врятували любителів зимової риболовлі. ВІДЕО
У Черкасах врятували любителів зимової риболовлі. ВІДЕО
У Черкасах рятували любителів зимової риболовлі. По допомогу до рятувальників звернулись троє чоловіків, які під вечір вийшли на річку на човні, порибалити. Згодом, через мороз, з‘явилися проблеми із двигуном. Спроби рибалок вивести човен до берега на веслах успіху не мали. Його остаточно заблокувала крига.
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