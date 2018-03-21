У Черкасах п'яна матір тяжко травмувала маленького сина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Черкасах п'яна матір тяжко травмувала маленького сина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
До черкаської поліції звернулись люди і сказали, що у сусідній квартирі серйозна сварка. Коли ж поліцейські приїхали на місце, то в помешканні побачили трьох жінок. І всі під мухою. Як з’ясувалось згодом, господарка квартири посварилась з чоловіком та свекрухою. Все дійшло до бійки. Та найстрашніше, що в цьому конфлікті постраждала ще й дитина – 4-річний син жінки.
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