У Черкасах п'яна матір тяжко травмувала маленького сина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

До черкаської поліції звернулись люди і сказали, що у сусідній квартирі серйозна сварка. Коли ж поліцейські приїхали на місце, то в помешканні побачили трьох жінок. І всі під мухою. Як з’ясувалось згодом, господарка квартири посварилась з чоловіком та свекрухою. Все дійшло до бійки. Та найстрашніше, що в цьому конфлікті постраждала ще й дитина – 4-річний син жінки.