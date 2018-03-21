Поліція відкинула версію вбивства депутата, тіло якого знайшли у Запоріжжі. ВІДЕО

Співробітники Комунарського відділення поліції Запоріжжя встановлюють обставини загибелі колишнього депутата Генічеської районної ради Херсонської області.

Версія, оприлюднена ЗМІ, щодо вбивства з метою пограбування громадянина не знайшла підтвердження. Триває досудове розслідування.

14 березня близько 17:30 до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в міській лікарні раптово помер чоловік, віком близько 35 років.

Поліцейські в медичному закладі вилучили рюкзак з особистими речами та фотоапаратом, банківські картки та сумку з документами померлого. Правоохоронці з’ясували особу останнього. Ним виявився мешканець Херсонської області 1982 року народження.

Встановлено, що згідно даних камер відеоспостереження, 12 березня з 15 години чоловік знаходився на залізничному вокзалі Запоріжжя. Версія щодо умисного вбивства з метою пограбування громадянина не знайшла свого підтвердження.

З поля зору камер відеоспостреження громадянин не зникав. 13 березня близько півночі чоловіку викликали швидку допомогу. Його в стані алкогольного сп’яніння без видимих тілесних ушкоджень медики супроводили до автомобіля швидкої. Громадянина з особистими речами доставили до лікарні.

Пізніше лікарі діагностували травму голови. Була проведена операція, але не приходячи до тями чоловік помер.

Призначено проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Встановлюються всі обставини події.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області