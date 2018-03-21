У Запоріжжі люди відшукали склад із рештками людських тіл. ВІДЕО
У Запоріжжі люди відшукали склад із рештками людських тіл. ВІДЕО
Небезпечна знахідка у Запоріжжі, на закинутих складах. Пронизливий запах відчули люди, які працюють неподалік. А коли підійшли ближче - від побаченого жахнулися. Окрім шприців, голок та медичних препаратів – рештки людських тіл. Все це лежало прямісінько на землі в пакетах.
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