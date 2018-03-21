На Одещині чоловік, відчувши себе детективом, розшукав свого кривдника та вбив його. ВІДЕО

Ще живим його вдалося застати поліцейським та лікарям. Але довго потерпілий не прожив – помер вже в кареті швидкої. Після, правоохоронці почали як пазл збирати цю кримінальну картину. І зрозуміли, звідки ноги ростуть…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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