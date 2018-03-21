На Одещині чоловік, відчувши себе детективом, розшукав свого кривдника та вбив його. ВІДЕО
На Одещині чоловік, відчувши себе детективом, розшукав свого кривдника та вбив його. ВІДЕО
Ще живим його вдалося застати поліцейським та лікарям. Але довго потерпілий не прожив – помер вже в кареті швидкої. Після, правоохоронці почали як пазл збирати цю кримінальну картину. І зрозуміли, звідки ноги ростуть…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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600 тисяч людей живуть немов у пеклі, адже їхні села біля лінії розмежування – місія ООН з прав людини. ВІДЕО
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