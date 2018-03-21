Народного депутата Антона Яценка викрили на рекордному «кнопкодавстві». ВІДЕО
Народного депутата Антона Яценка викрили на рекордному «кнопкодавстві». ВІДЕО
Хто ж не знає, яка тяжка доля у народного депутата. Це ж така відповідальність – представляти інтереси народу. Засідання тривалі і, зазвичай, запеклі. Коли ж доходить до голосування, то взагалі біда. Голові Верховної ради Андрію Парубію часто доводиться ставити питання по декілька разів, аби парламентарі таки підзібралися і врешті почули його та натиснули своє «так», «ні» чи утримались. Однак подібним прикрощам настав кінець, Рада знайшла свого героя. Більше у огляді.
Також у огляді «Слуги народу»:
Не законопроектами єдиними: депутат Євгеній Гєллєр під час засідання грав у популярну Інтернет-гру.
Журналісту – ляпас, поліцейським – нецензурна лайка: як у Одесі п’яна працівниця міськради втрапила у ДТП.
|
21.03.2018 | 21:45
|
21.03.2018 | 21:15
|
21.03.2018 | 20:45
|
21.03.2018 | 20:15
|
21.03.2018 | 19:45
|
21.03.2018 | 09:40
|
21.03.2018 | 09:20
|
21.03.2018 | 08:00
|
21.03.2018 | 07:40
|
21.03.2018 | 07:20
|
21.03.2018 | 07:00
|
21.03.2018 | 06:45
|
21.03.2018 | 06:30
|
21.03.2018 | 06:15
|
600 тисяч людей живуть немов у пеклі, адже їхні села біля лінії розмежування – місія ООН з прав людини. ВІДЕО
20.03.2018 | 23:15
|
20.03.2018 | 22:45
-
- 1 з 982
- ››