Народного депутата Антона Яценка викрили на рекордному «кнопкодавстві». ВІДЕО

Хто ж не знає, яка тяжка доля у народного депутата. Це ж така відповідальність – представляти інтереси народу. Засідання тривалі і, зазвичай, запеклі. Коли ж доходить до голосування, то взагалі біда. Голові Верховної ради Андрію Парубію часто доводиться ставити питання по декілька разів, аби парламентарі таки підзібралися і врешті почули його та натиснули своє «так», «ні» чи утримались. Однак подібним прикрощам настав кінець, Рада знайшла свого героя. Більше у огляді.

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