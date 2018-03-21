Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
Більше того, за словами юриста, від подібних змін у виграші залишаються лише злочинці. Адже жертви, наприклад, зґвалтувань, і без того нерідко мовчать про злочин, а такими темпами, можливість довести вину ґвалтівника зменшиться, тож люди просто не звертатимуться до поліції….
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600 тисяч людей живуть немов у пеклі, адже їхні села біля лінії розмежування – місія ООН з прав людини. ВІДЕО
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