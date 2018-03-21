В ООН стурбовані розслідуваннями скоєних тітушками злочинів. ВІДЕО
В ООН стурбовані розслідуваннями скоєних тітушками злочинів. ВІДЕО
В ООН стурбовані розслідуваннями скоєних тітушками злочинів. Управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувало доповідь щодо ситуації з права людини в Україні за період з 16 листопада 2017-го року по 15 лютого 2018-го року. Тема правосуддя в Україні на першому місці. Адже тут повно проблем, вважають в ООН.
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600 тисяч людей живуть немов у пеклі, адже їхні села біля лінії розмежування – місія ООН з прав людини. ВІДЕО
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