В ООН стурбовані розслідуваннями скоєних тітушками злочинів. ВІДЕО

В ООН стурбовані розслідуваннями скоєних тітушками злочинів. Управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувало доповідь щодо ситуації з права людини в Україні за період з 16 листопада 2017-го року по 15 лютого 2018-го року. Тема правосуддя в Україні на першому місці. Адже тут повно проблем, вважають в ООН.