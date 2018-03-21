Усиновлення за кордон: ВР провалила приєднання України до міжнародної Конвенції. ВІДЕО

Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення. Така офіційна назва законопроекту за який у Верховній Раді голосували депутати. Про його важливість ледь не в один голос заявляли захисники прав дітей. Мовляв, це ще один шанс для українських сиріт знайти нову родину. Втім, депутати ввосьме за 17 років провалили голосування!