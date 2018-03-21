У Києві вже вдруге затримали злодія в законі на прізвисько «Професор». ВІДЕО

У Києві вже вдруге затримали злодія в законі на прізвисько «Професор». ВІДЕО

22:45 21.03.2018

Столичні оперативники отримали інформацію про те, що зловмисник, якого у вересні минулого року примусово видворили за межі України із забороною в’їзду на три роки, знову на території нашої держави. Чоловік - 26-річний уродженець Грузії. Однак на постійній основі проживає у Туреччині. В Україні ж займався залученням до незаконної діяльності молоді та керуванням різних злочинів.

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