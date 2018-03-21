МЗС України вимагає Росію звільнити з-під варти українця Павла Гриба. ВІДЕО

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської федерації звільнити з під варти українця Павла Гриба. Хлопця утримують в російському СІЗО вже 7 місяців, 20 березня Апеляційний суд Росії залишив українця під вартою. До нього навіть не пускають його близьких та родичів.