МЗС України вимагає Росію звільнити з-під варти українця Павла Гриба. ВІДЕО
МЗС України вимагає Росію звільнити з-під варти українця Павла Гриба. ВІДЕО
Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської федерації звільнити з під варти українця Павла Гриба. Хлопця утримують в російському СІЗО вже 7 місяців, 20 березня Апеляційний суд Росії залишив українця під вартою. До нього навіть не пускають його близьких та родичів.
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