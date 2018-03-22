Українські правоохоронці проходять тренінг поводження з мітингувальниками. ВІДЕО
Українські правоохоронці проходять тренінг поводження з мітингувальниками. ВІДЕО
Не контроль, а взаємодія. Українські поліцейські проходять тренінги із забезпечення громадського порядку. Данські та шведські тактики реагування тепер освоюють і наші спецпідрозділи.
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