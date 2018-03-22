Відома фірма прибере сексистське звернення з упаковок прального порошку. ВІДЕО

Відома фірма прибере сексистське звернення з упаковок прального порошку. ВІДЕО

07:40 22.03.2018

Сексистський, на його думку надпис, обурив пана Максима. Чоловік розповідає, вдома переважно він має справу із пранням. Однак щоразу читав звертання «пані» та «господиня» на пральному порошку. Розповідає, спочатку було смішно, але постійне нагадування про те, що прання і, взагалі, господарство – це, начебто, винятково жіноча справа, смішними геть не виглядали, і викликали роздратування.

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