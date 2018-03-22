Вночі в Києві сталося дві серйозні ДТП. ВІДЕО
Вночі в Києві сталося дві серйозні ДТП. ВІДЕО
Свідками майже двох ідентичних аварій в Києві став наш репортер. Сталися вони з інтервалом в годину. Одна на вулиці Полярній інша на Івана Мазепи. Тож про кольну докладніше.
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