У Дніпрі шахраї за чужими паспортами брали кредити. ВІДЕО
У Дніпрі шахраї за чужими паспортами брали кредити. ВІДЕО
Під час отримання чергового кредиту – 20 тисяч гривень на купівлю телевізора, полісмени двох шахраїв і затримали. Інформація про одного із них лежить в картотеці слідчих – він вже сидів за шахрайство.
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