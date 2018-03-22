Грабежі та вбивства: на Київщині правоохоронці розкрили низку злочинів. ВІДЕО

Грабежі та вбивства: на Київщині правоохоронці розкрили низку злочинів. ВІДЕО

06:45 22.03.2018

Днями в Ірпені поліцейські затримали банду крадіїв. Чоловіки шляхом підбору ключів відімкнули двері помешкання та проникли всередину. Почали вигрібати все із шухляд та шаф, шукати цінні речі. Коли поцупили все що могли, давай тікати…та не там то було. Їх затримали на гарячому.

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