П’яна працівниця міськради після ДТП вдарила журналіста та облаяла патрульних. ВІДЕО
П’яна працівниця міськради після ДТП вдарила журналіста та облаяла патрульних. ВІДЕО
В Одесі суд вирішив долю чиновниці міськради. Нагадаємо, у грудні заступницю директора одного з департаментів міськради затримали на тому, що вона перетнула подвійну суцільну смугу, пошкодила припаркований автомобіль та зрештою врізалася у стовп. Все це у п’яному стані і з власним неповнолітнім сином на місці пасажира. Зупинити її вдалося лише неподалік власного помешкання. Та тут жінка почала демонструвати інші свої таланти – заїхала кулаком в обличчя журналісту, а з поліцейськими взагалі заговорила далеко не діловою мовою. Більше у огляді.
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