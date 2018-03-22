П’яна працівниця міськради після ДТП вдарила журналіста та облаяла патрульних. ВІДЕО

В Одесі суд вирішив долю чиновниці міськради. Нагадаємо, у грудні заступницю директора одного з департаментів міськради затримали на тому, що вона перетнула подвійну суцільну смугу, пошкодила припаркований автомобіль та зрештою врізалася у стовп. Все це у п’яному стані і з власним неповнолітнім сином на місці пасажира. Зупинити її вдалося лише неподалік власного помешкання. Та тут жінка почала демонструвати інші свої таланти – заїхала кулаком в обличчя журналісту, а з поліцейськими взагалі заговорила далеко не діловою мовою. Більше у огляді.