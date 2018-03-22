У Запоріжжі поліція викрила бордель та його так звану мамочку. ВІДЕО

У Запоріжжі поліція викрила бордель та його так звану мамочку. ВІДЕО

08:00 22.03.2018

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькі області отримали інформацію про те, що на території міста Запоріжжя жінка втягнула в зайняття проституцією жінок, орендує для них квартиру та розповсюджує оголошення про послуги сексуального характеру в мережі Інтернет.

Оперативники спільно зі слідчим провели санкціонований обшук в помешканні за місцем функціонування борделю та місцем мешкання фігурантки.

В результаті вилучені речові докази протиправної діяльності місцевої мешканки 1984 року народження.

Встановлено, що жінка орендувала квартиру, в якій за встановленим графіком «працювали» чотири дівчини. Останні надавали клієнтам послуги сексуального характеру за грошову винагороду в сумі від 800 до 1500 гривень. Також дівчата надавали «послуги» клієнтам в саунах та готелях Запоріжжя. З метою пошуку клієнтів для борделю в мережі Інтернет жінка розмістила номери телефонів.

На даний час вирішується питання про обрання правопорушниці запобіжного заходу та встановлюється коло осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Вирішується питання щодо складання протоколів за ст. 181¹ (заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно повій.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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