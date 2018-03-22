На Волині шестеро чоловіків затримані за розбійний напад на будинок. ВІДЕО

У селі Воютин Луцького району зловмисники в масках проникли в будинок місцевої жительки й напали на неї. Поліцейські протягом двох годин затримали розбійників.

Близько другої години ночі шестеро невідомих чоловіків у масках проникли в будинок 57-річної жительки села Луцького району. Господиня намагалася чинити супротив зловмисникам і покликала на допомогу рідних. Крик почув син господині й здійснив два попереджувальних постріли із зареєстрованої мисливської зброї. Після цього правопорушники втекли з будинку. Рідні одразу ж повідомили про розбійний напад в поліцію.

«На пошуки злочинців були задіянні значні сили правоохоронці. Протягом двох годин нам вдалося затримати правопорушників. Усі вони жителі Львівської області. Серед них є особи, котрі перебували в розшуку за вчинення грабежу та крадіжок», - зазначив заступник начальника ГУНП», - начальник слідчого управління Олександр Климовський.

Розбійники пересувалися на двох автомобілях.

«Намагаючись приховати сліди злочину зловмисники підпалили один із своїх транспортних засобів. Оперативники розшукали інший автомобіль на якому правопорушники пересувалися», - зазначив Олег Шукалович, заступник начальника ГУНП – начальник кримінальної поліції.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій поєднаний із проникненням у житло.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із кофіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушникам підозри та обрання їм міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області