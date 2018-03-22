Підозрюваний у подвійному вбивстві в Павлограді не в лікарні, а в СІЗО. ВІДЕО

Нещодавно у деяких ЗМІ з’явилася інформація, що 18-річний хлопець, який підозрюється у подвійному вбивстві сусідів у м. Павлограді, перебуває в лікарні та вільно пересувається вулицями міста.

У відповідь поліція категорично наголосила на тому, що підозрюваний знаходиться в умовах СІЗО. Слідчі дії за даним фактом тривають.

Нагадаємо, що жертвами хлопця стали сусіди - 30-річний батько та 4-річний хлопчик. Від отриманих ножових поранень вони загинули. Мати - 35-річна вагітна жінка отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.

Встановлено, що 10 березня приблизно о 23:20 18-річний хлопець прийшов до будинку сусідів, де завдав численні ножові поранення чоловіку, жінці та їх малолітній дитині. Після розправи над родиною хлопець втік з місця скоєння злочину.

На пошуки зловмисника був задіяний весь особовий склад Павлоградського відділу поліції. За лічені години правоохоронці встановили його особу та затримали. Виявилося, хлопець звернувся за медичною допомогою до найближчої лікарні з пораненням, яке отримав, розбиваючи вікно в будинку своїх жертв.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж кустарного виробництва. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та мотив.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області