У Сумах жінка оступилася та потрапила під колеса автобусу. ВІДЕО

У Сумах жінка оступилася та потрапила під колеса автобусу. ВІДЕО

19:30 22.03.2018

Автопригода сталася близько 16 години 30 хвилин, на вулиці Ковпака.

Патрульні, які прибули на місце події встановили, що 48-річний водій керуючи автомобілем Рута, під час повороту праворуч допустив наїзд на пішохода.

За попередніми даними, керманич зупинився перед регульованим пішохідним переходом, щоби пропустити жінку, яка переходила дорогу. Коли вона пройшла повз авто, то чоловік почав рух, і вже за декілька секунд він та пасажири маршрутного транспортного засобу почули крики на вулиці.

Попередньо громадянка підсковзнулася та впала прямо під задні колеса авто.

Унаслідок ДТП 69-річна жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді пошкодження обох гомілково-ступневих суглобів. На кареті швидкої її доставили до лікарні.

Патрульні огородили місце автопригоди та забезпечили безпеку дорожнього руху під час оформлення слідчим ДТП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сумської області

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