Надію Савченко затримали за підготовку теракту у парламенті. ВІДЕО
Надію Савченко затримали за підготовку теракту у парламенті. ВІДЕО
Жінка-військова, льотчиця, яка з липня 2014 по травень 2016 року перебувала у російському полоні, зрештою Герой України. На такому піднесенні розпочиналась історія Надії Савченко. Для українців вона була символом нескореності, а про її звільнення із полону вдалося домовитися тільки на найвищому політичному рівні. Потім було отримання депутатського мандату і купа скандалів. Останній шокував українців – Надія Савченко хотіла підірвати парламент.
|
22.03.2018 | 21:45
|
22.03.2018 | 21:15
|
22.03.2018 | 20:45
|
22.03.2018 | 20:15
|
22.03.2018 | 19:45
|
22.03.2018 | 19:30
|
22.03.2018 | 15:20
|
22.03.2018 | 11:00
|
22.03.2018 | 10:00
|
22.03.2018 | 08:40
|
22.03.2018 | 08:00
|
22.03.2018 | 07:40
|
22.03.2018 | 07:21
|
22.03.2018 | 07:00
|
22.03.2018 | 06:45
|
22.03.2018 | 06:30
-
- 1 з 983
- ››