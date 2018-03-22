Надію Савченко затримали за підготовку теракту у парламенті. ВІДЕО

Жінка-військова, льотчиця, яка з липня 2014 по травень 2016 року перебувала у російському полоні, зрештою Герой України. На такому піднесенні розпочиналась історія Надії Савченко. Для українців вона була символом нескореності, а про її звільнення із полону вдалося домовитися тільки на найвищому політичному рівні. Потім було отримання депутатського мандату і купа скандалів. Останній шокував українців – Надія Савченко хотіла підірвати парламент.