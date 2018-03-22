У Запоріжжі затримали сутенерів. ВІДЕО

У Запоріжжі до однієї із місцевої квартири увірвались правоохоронці, а там кілька панянок, щоправда оголених. Як виявилось, дівчат для роботи з позначкою 18+ шукали через оголошення в інтернеті. Про те, що матимуть справу із послугами сексуального характеру, зізнаються, знали.

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