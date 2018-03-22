У Сумах літніх людей обкрадав псевдополіцейський. ВІДЕО
У Сумах літніх людей обкрадав псевдополіцейський. ВІДЕО
Чоловік телефонував своїм жертвам і розповідав вигадану історію. Як приміром син стареньких потрапив у біду і йому терміново треба гроші. Одного дня так набрав номер 72-річної пані Галини. Жінка віддала зловмиснику всі свої заощадження. А, коли чоловік прийшов до пенсіонерки за грошима вдруге, його затримали.
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