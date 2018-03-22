У Сумах літніх людей обкрадав псевдополіцейський. ВІДЕО

У Сумах літніх людей обкрадав псевдополіцейський. ВІДЕО

20:45 22.03.2018

Чоловік телефонував своїм жертвам і розповідав вигадану  історію. Як приміром син стареньких потрапив у біду і йому терміново треба гроші. Одного дня так набрав номер 72-річної пані Галини. Жінка віддала зловмиснику всі свої заощадження. А, коли чоловік прийшов до пенсіонерки за грошима вдруге, його затримали.

Не тільки це….також в огляді Шахрай UA дивіться…..

На Черкащині затримали шахраїв, які два роки продавали неіснуючі автозапчастини

У Тернополі жінка ошукала людей на пів мільйона гривень

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
22.03.2018 | 21:45
Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
22.03.2018 | 21:15
У Сумах літніх людей обкрадав псевдополіцейський. ВІДЕО
У Сумах літніх людей обкрадав псевдополіцейський. ВІДЕО
22.03.2018 | 20:45
У Запоріжжі затримали сутенерів. ВІДЕО
У Запоріжжі затримали сутенерів. ВІДЕО
22.03.2018 | 20:15
Надію Савченко затримали за підготовку теракту у парламенті. ВІДЕО
Надію Савченко затримали за підготовку теракту у парламенті. ВІДЕО
22.03.2018 | 19:45
У Сумах жінка оступилася та потрапила під колеса автобусу. ВІДЕО
У Сумах жінка оступилася та потрапила під колеса автобусу. ВІДЕО
22.03.2018 | 19:30
На Харківщині СБУ ліквідувала агентурну мережу російських спецслужб. ВІДЕО
На Харківщині СБУ ліквідувала агентурну мережу російських спецслужб. ВІДЕО
22.03.2018 | 15:20
На Рівненщині СБУ затримала лікаря, який постачав наркотики ув’язненим. ВІДЕО
На Рівненщині СБУ затримала лікаря, який постачав наркотики ув’язненим. ВІДЕО
22.03.2018 | 11:00
Підозрюваний у подвійному вбивстві в Павлограді не в лікарні, а в СІЗО. ВІДЕО
Підозрюваний у подвійному вбивстві в Павлограді не в лікарні, а в СІЗО. ВІДЕО
22.03.2018 | 10:00
На Волині шестеро чоловіків затримані за розбійний напад на будинок. ВІДЕО
На Волині шестеро чоловіків затримані за розбійний напад на будинок. ВІДЕО
22.03.2018 | 08:40
У Запоріжжі поліція викрила бордель та його так звану мамочку. ВІДЕО
У Запоріжжі поліція викрила бордель та його так звану мамочку. ВІДЕО
22.03.2018 | 08:00
Відома фірма прибере сексистське звернення з упаковок прального порошку. ВІДЕО
Відома фірма прибере сексистське звернення з упаковок прального порошку. ВІДЕО
22.03.2018 | 07:40
Вночі в Києві сталося дві серйозні ДТП. ВІДЕО
Вночі в Києві сталося дві серйозні ДТП. ВІДЕО
22.03.2018 | 07:21
У Дніпрі шахраї за чужими паспортами брали кредити. ВІДЕО
У Дніпрі шахраї за чужими паспортами брали кредити. ВІДЕО
22.03.2018 | 07:00
Грабежі та вбивства: на Київщині правоохоронці розкрили низку злочинів. ВІДЕО
Грабежі та вбивства: на Київщині правоохоронці розкрили низку злочинів. ВІДЕО
22.03.2018 | 06:45
П’яна працівниця міськради після ДТП вдарила журналіста та облаяла патрульних. ВІДЕО
22.03.2018 | 06:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник
Рубана конспірологія замість дієвого закону
13.03.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
8 березня – міжнародне свято, в якому немає нічого комуністичного
07.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вірите ви Генпрокуратурі, яка звинувачує Савченко у підготовці теракту у Верховній Раді?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.