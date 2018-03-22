Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
256 народних депутатів частково виправили новий Кримінально-процесуальний кодекс, чим суттєво спростили роботу слідчих. Зокрема, новий закон має прибрати важливий недолік нового КПК, який діє з 16 березня – необхідність для слідчих і прокурорів отримувати дозволи на слідчі дії лише в обласних або центральних судах.
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