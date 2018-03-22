62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО

62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО

21:45 22.03.2018

Днями міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» шокував результатами свого дослідження. Згідно нього 62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах Європейського союзу навіть адмінпокарання. У чому ж річ? Все тому, що здебільшого правоохоронці затримують, а судді засуджують за наркозлочини не тих, хто дійсно організовує торгівлю шкідливими речовинами, а лише тих, хто їх вживає. Більше у сюжеті.

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