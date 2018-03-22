У Харкові курсант врятував дідуся від грабіжника. ВІДЕО

Недільний ранок. Дмитро Мікрюков їхав в університет. Прийшов на зупинку: стояв і чекав на маршрутку. Разом із Дмитром на зупинці були ще двоє чоловіків. Один із них — у віці, сидів на лаві та майже дрімав, а біля нього стояв інший молодший чолов'яга. Спочатку хлопець подумав, що це два приятелі, і молодший просто підтримує старшого. Та виявилось, що той краде з куртки старенького телефон.

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