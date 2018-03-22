У Києві судять патрульних поліцейських. ВІДЕО

Деснянський районний суд Києва. Десята година ранку. У залі засідання підозрювані – двоє патрульних поліцейських. Їх звинувачують у перевищені службових повноважень та побитті людини. Також у залі потерпілий – Володимир Пономаренко і свідок – Ганна Степанко.