У Києві затримали чоловіка із вибухівкою у рюкзаку. ВІДЕО

Київським метрополітеном вранці розгулював чоловік із купою вибухівки. Тротилову шашку, пластид, запали і детонатори він ніс у рюкзаку. Увагу правоохоронців як раз і привернула сумка пасажира. Інтуїція полісменів не підвела. О шостій годині, на станції метро «Житомирська» поліцейські чоловіка затримали.