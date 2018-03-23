У Києві затримали чоловіка із вибухівкою у рюкзаку. ВІДЕО
У Києві затримали чоловіка із вибухівкою у рюкзаку. ВІДЕО
Київським метрополітеном вранці розгулював чоловік із купою вибухівки. Тротилову шашку, пластид, запали і детонатори він ніс у рюкзаку. Увагу правоохоронців як раз і привернула сумка пасажира. Інтуїція полісменів не підвела. О шостій годині, на станції метро «Житомирська» поліцейські чоловіка затримали.
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