У Запоріжжі працівники КОРДу під час спецоперації поранили свого ж колегу. ВІДЕО

Мета спецоперації – затримати двох патрульних, яких запідозрили в хабарництві. Вони систематично брали гроші з водіїв-порушників. Коли на перевертнів у погонах вийшли силовики – ті почали чинити опір. Один з інспекторів патрульної поліції почав утікати, ще один намагався заволодіти табельною зброєю співробітника КОРДу. Спецпризначенець відреагував – і куля влучила у зловмисника.