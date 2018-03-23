У Запоріжжі працівники КОРДу під час спецоперації поранили свого ж колегу. ВІДЕО
У Запоріжжі працівники КОРДу під час спецоперації поранили свого ж колегу. ВІДЕО
Мета спецоперації – затримати двох патрульних, яких запідозрили в хабарництві. Вони систематично брали гроші з водіїв-порушників. Коли на перевертнів у погонах вийшли силовики – ті почали чинити опір. Один з інспекторів патрульної поліції почав утікати, ще один намагався заволодіти табельною зброєю співробітника КОРДу. Спецпризначенець відреагував – і куля влучила у зловмисника.
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